НАБУ сообщило о подозрении экс-депутату Дзензерскому

Бывший парламентарий не указал в декларации невыполненные финансовые обязательства банкам на почти 5 млрд грн.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату о подозрении в недекларировании невыполненных финобязательствах перед банковскими учреждениями на сумму 4,7 млрд гривень, сообщила пресс-служба НАБУ. По данным СМИ, этим ексдепутатом является Денис Дзензерский.

"15 ноября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили народному депутату Украины VIIІ созыва о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.

Указано, что на момент совершения процессуального действия экс-депутат отсутствовал по месту своего проживания, поэтому ему сообщили о подозрении в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (направлено средствами почтовой и электронной связи).

"Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму свыше 4,7 млрд гривень.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2017 года", - добавили в НАБУ.

В Национальном антикоррупционном бюро не называют имени подозреваемого, однако по данным СМИ, им является депутат Верховной Рады восьмого созыва Денис Дзензерский.

В марте 2019 года САП направила генеральному прокурору Украины для поддержки и внесении в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дениса Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии уголовного производства, а в январе 2019 года НАБУ возобновило его расследование. По материалам Зеркало недели. Украина.