Нацкорпус под Радой требует принять новый закон о выборах

Представители партий ВО Свобода и Нацкорпус возле Верховной Рады проводят пикет с требованием принять новый закон о выборах

Участники митинга требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

Сейчас под зданием парламента находятся несколько сотен активистов.

На данный момент ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о выборах . По материалам DsNews