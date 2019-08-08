"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок (фото)

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує в білому купальнику на яхті, демонструючи фігуру.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Дуже важливо присвячувати час собі, зупиниться на секундочку, видихнути. Вважаю відпочинок перезавантаженням, щоб потім з новими силами приступити до роботи! Ви знали, що більшість ідей народжуються, коли мозок знаходиться в стані спокою, і ви не намагаєтеся цю секунду щось придумати? Головне насититися новою інформацією, надихнутися, і ви навіть не помітите, як знайдете круте рішення", - написала Каменських.

Вона додала, що подорожі з коханою людиною допомагають заповнити, надихнутися і намітити нові цілі. Однак шанувальники були незадоволені таким видом подачі інфомації.

"Уже заманала свої "філейки" фоткати ...! Невже більше немає, чим брати?! Тіло гарне, але таких як ти занадто багато, і це вже так нудотно", "Не натягуй труси до шиї", "Тіло гарне, але може вистачить?! Давай нові хіти", "Що за труси? У дев'яностих аеробікою в таких займалися, ви їх до голови дотягуєте", " Ну ось скільки можна себе фоткати голою", - відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських заінтригувала шанувальників новим фото.