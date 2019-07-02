Непогода в Украине оставила без света более 600 населенных пунктов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях непогоды в пяти областях Украины. Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач без электроснабжения остался 601 населенный пункт.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях", - говорится в сообщении.

В Черниговской области без электроснабжения остался 291 населенный пункт, в Житомирской - 101, в Киевской - 85, в Сумской - 73, в Ровенской - 51. Кроме того, в Ровенской области шквалистый ветер повредил крыши пяти школ и 24 жилых домов в Заречненском и Дубровицком районах.

"Пострадавших в результате непогоды нет... К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отмечается в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, днем во вторник, 2 июля, в Украине ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с, на западе, севере и в центре страны - сильные ливни, град и шквалы 25-30 м/с. Согласно прогнозам синоптиков, непогода не коснется только южных регионов Украины.

На сегодняшний день Украина не попадает в группу стран, где будет совсем скверно в результате глобального потепления. Но границу 1,5°C Украина уже пересекла. Система нарушена, что привело к увеличению количества опасных погодных явлений. По материалам "Зеркало недели. Украина".