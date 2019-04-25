Оккупанты заставляют выпускников "ЛДНР" становиться на воинский учет, - Минобороны

Школьников на неподконтрольных территориях Донбасса заставляют получать паспорта самопровозглашенных "ЛДНР" и становиться на воинский учет

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил сегодня руководитель пресс- центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает "ДС" со ссылкой на УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации ужесточают требования к деятельности средних и высших учебных заведений на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил Гуцуляк.

В частности, по его словам, в общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения свидетельства о среднем образовании имеют право только ученики, которые оформили т.н. "Паспорт гражданина" ДНР/ЛНР". Зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведениях разрешено только юношам, которые находятся на воинском учете.

Кроме того, в мае этого года начинается принудительный набор студентов на военные кафедры для обучения по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу.

"Таким образом российское оккупационное командование планирует в течение двух последующих лет полностью укомплектовать сержантским составом подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В свою очередь, помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решение Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по- русски людьми". Украина и западные партнеры осудили решение Путина о выдаче российских паспортов жителям подконтрольных боевикам территорий.