ООН отправила более 157 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 19 грузовиков гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ "Новотроицкое" из временно оккупированной территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в гуманитарном грузе - медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны.По материалам Укринформ.