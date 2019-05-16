Опрос: Более трети украинцев положительно относятся к России, а к Путину - 12,6%

К Российской Федерации положительно относятся 40,3% украинцев, а негативно - 59,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 30 апреля по 10 мая центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований имени Яременко" и социологической группой "Рейтинг". В исследовании приняли участие 3 тыс. жителей 24 областей Украины. Погрешность выборки не превышает 1,83%.

Очень позитивное отношение к РФ у 9,2%, крайне негативное - у 28,0% респондентов.

К президенту РФ Владимиру Путину положительно относятся 12,6% украинцев, негативно - 65,6%; к президенту США Дональду Трампу позитивное отношение у 22,6% опрошенных, отрицательное - у 21,3%; к канцлеру Германии Ангеле Меркель позитивное отношение у 41,3%, отрицательное у 13,5%. В то же время к президенту Беларуси Александру Лукашенко хорошо относятся 53,0%, отрицательно - 11,7%.

На вопрос, должен ли президент Украины ради установления мира на Востоке страны пойти на прямой диалог с РФ, утвердительно ответили 74,9%.

Кроме того, 39,9% респондентов сказали, что нужно дать неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, который предусматривает автономию в составе Украины, чтобы решить там проблемы.

За изоляцию и признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины, выступили 18,5%. Еще более 17% сказали, что нужно продолжать боевые действий для восстановления полного контроля над этими территориями военным путем.

На посту премьер-министра украинцы чаще всего видят лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко, экс-главу Службы безопасности Игоря Смешко и нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко.

На выборах в парламент 5-процентный барьер преодолевают четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батьківщина". По материалам the Бабель.