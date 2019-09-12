Освобожденные моряки пригласили Зеленского на свадьбы и получили от него часы

Владимир Зеленский говорит, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья в Одессе для моряков, освобожденных из русского плена.

Моряки поблагодарили президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки - президентские часы.

Участники встречи также поблагодарили президента за то, что он носил на руках браслеты с именами моряков, так как это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности, со стороны средств массовой информации.

В Офисе президента добавили, что встреча состоялась в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Зеленский поздравил моряков и поблагодарил их родных за поддержку. По материалам Українська правда.