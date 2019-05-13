Паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО, будут действительны только в Ростовской области

Паспорта гражданина России, которые выдают жителям оккупированного Донбасса, будут действительны только в Ростовской области

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает "DsNews" со ссылкой на РБК-Украина.

Украинская разведка докладывает, что российский паспорт для большинства жителей Донбасса будет иметь пометку об "ограниченных возможностях" - такие документы будут действительны только в Ростовской области России.

"При этом руководство так называемых "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, которые выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - добавил Гуцуляк.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В свою очередь помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решение Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по- русски людьми". Украина и западные партнеры осудили решение Путина о выдаче российских паспортов жителям подконтрольных боевикам территорий.