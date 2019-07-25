ПЦУ анонсировала на 28 июля свой первый крестный ход

Православная церковь Украины анонсировала проведение своего первого крестного хода. Об этом пишет пресс-служба ПЦУ.

Крестный ход будет посвящен 1031-й годовщине со дня крещения Киевской Руси- Украины и состоится 28 июля.

"Крещение Руси-Украины - это знаменательное событие в жизни нашего народа. Более тысячи лет назад равноапостольный князь Владимир распространил христианство на земле нашего государства", - заявили в ПЦУ.

В 8.30 состоится литургия в Софийском соборе, а затем процессия направится к памятнику князю Владимиру.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года. По материалам "Гордон".