ПЦУ лишила Филарета прав на киевские епархии и монастыри

Синод ПЦУ не стал исключать почетного патриарха Филарета из епископата церкви, но запретил ему управлять Киевской епархией. Об этом говорится в заявлении ПЦУ по результатам заседания Синода, который рассмотрел восстановление Филаретом "Киевского патриархата".

В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета управлять Киевской епархией.

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной Церковью, констатировать, что Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в сообщении.

Синод постановил, что Филарет может обратиться к Священному синоду по поводу соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Также Синод подтвердил, что УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ объединились в единую поместную Православную церковь Украины в декабре 2019 года.

"Никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской Православной церкви Киевского патриархата или именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению", - говорится в сообщении.

В то же время решением синода из состава ПЦУ исключили двух сторонников Филарета.

"За активное участие в действиях, направленных на разжигание противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решениям, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам - преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить с 24 июня 2019 года из состава епископата Православной церкви Украины", - сказано в документе.

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что созванный им поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность. Также он заявлял, что не принимает Томос об автокефалии.

Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года. Церемония подписания Томоса состоялась 5 января 2019 года в Стамбуле. Утром 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос об автокефалии. Это произошло во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле. В этот же день Томос прибыл в Украину и был принят в трапезном храме Святой Софии.

10 января Томос об автокефалии ПЦУ, который ранее в Стамбуле подписали члены Синода Вселенского патриархата, уже вернулся в Украину.

Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Единственный, кто не подписал данное решение, - это почетный патриарх ПЦУ Филарет. По материалам 112.ua