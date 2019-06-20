ПЦУ не будет наказывать патриарха Филарета - архиепископ

Православная церковь Украины не будет применять к почетному патриарху Филарета каких-либо наказаний за отделение от ПЦУ и его заявлений. Об этом заявил во время брифинга архиепископ Евстратий Зоря.

"Точно так же, как мы не применяем никаких санкций или других наказаний к митрополиту Онуфрию или патриарху Кириллу, или к другим церковным, религиозным деятелям, точно так же, я думаю, никто не будет этого делать и по отношению к патриарху Филарету", - сказал он. -->

"Нам очень досадно за всем этим наблюдать. В течение полугода многие люди сотни раз обращались к нему (Филарету - ред.), публично и в частном порядке, и объясняли, что нельзя церковь, которая объединилась...- разделять", - добавил Зоря.

По его словам, раскола не было, но произошло отделение небольшой группы тех, кто принадлежал к Православной церкви Украины. Архиепископ пояснил, что раскол - это, "когда церковь разделяется из-за важных догматических или канонических вопросов", а когда три архиерея, два из которых представляют епархию в России, собирают собрание, то это отделение, а не раскол.

"Это не разделение, не раскол, это просто отделение определенной группы сторонников мнения патриарха Филарета", - подытожил Зоря.

Сегодня Филарет провел "собрание" несуществующего уже УПЦ КП. Так называемый собор "восстановил Киевский патриархат". По материалам ЛІГАБізнесІнформ