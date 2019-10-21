Песня о доме Гонтаревой: Бородянский извинился за хор Веревки (видео)

Министр культуры Владимир Бородянский принес извинения экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой за участие хора Веревки в песне про сгоревший дом.

Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за то, что Национальный заслуженный академический украинский народный хор спел про ее сгоревший дом.

- Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, - написал Бородянский в Facebook.

В новом выпуске шоу Вечерний квартал хор исполнил песню, в которой были слова Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала.

К слову, Валерия Гонтарева заявила, что не собирается возвращаться в Украину после поджога ее дома.

По материалам ICTV Факти