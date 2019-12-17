Под Радой задержали 26 активистов, пострадали 17 правоохранителей

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.

По состоянию на 16.00 правоохранители отчитались о 26 задержанных под Верховной Радой.

Все они участники митинга против принятия закона о рынке земли, сообщил министр внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, в результате столкновений 17 стражей порядка получили повреждения, двоих из них пришлось госпитализировать.

- Я думаю, что эта цифра может меняться, - добавил Шкиряк.

Напомним, под Радой драка между протестующими и правоохранителями произошла после того, как полиция разобрала палатки участников акции. Активисты начали бросать в сторону стражей порядка камни и пластиковые бутылки. По материалам ICTV Факти.