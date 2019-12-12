Полиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета
Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
С согласия Генеральной прокуратуры полиция объявляет им обоснованные подозрения.
Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко написал в Facebook, что полиция подозревает его в убийстве Шеремета: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".
Адвокат Владислав Добош написал в Facebook, что полиция также задержала Юлию Кузьменко по подозрению в соучастии в убийстве.
20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.