Порошенко отреагировал на скандальный номер "Квартал 95"

Пятый президент Петр Порошенко саркастически отреагировал на номер "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Он заявил, что случай с Кадыровым показал, что коллектив умеет извиняться.

Сам номер он назвал реализацией желания угодить хозяину телеканала.

В конечном итоге призвал хозяев и руководство "Квартала" и телеканала "1+1" извиниться перед несколькими поколениями артистов хора им. Веревки, миллионами их поклонников и Гонтаревой.

Шквал критики в адрес коллектива "Квартала 95" спровоцировал ответ артистов и авторов скандального сюжета о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Причем, ответили они двум министрам, которые критиковали "кварталовцев" за низкопробный юмор.

"Ответ" коллектив разместил в Facebook. Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского они пригласили на следующую съемку "Вечернего квартала", чтобы он сразу после концерта сказал, за что ему будет стыдно. А министра экономики Тимофея Милованова наоборот саркастично решили покритиковать, причем, авансом. Ему пожелали "экономического скачка и побольше инвесторов", уточнив, что "если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас".

Напомним, скандал спровоцировал сюжет "Квартла 95" с песней "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала" в исполнении национального хора имени Веревки и Е. Кошевого в качестве солиста, где высмеивался поджог дома В. Гонтаревой в Гореничах. Владельцу телеканала 1+1 Игорю Коломойскому сюжет понравился, и он даже сказал: "Браво!", когда журналисты поинтересовались мнением собственника. По материалам https://real-vin.com