После "черной пятницы" прилетел Boeing с почти миллионом посылок для украинцев

В аэропорт "Борисполь" прилетел Boeing 747 с почти миллионом посылок на борту, что стало следствием продаж "черной пятницы". Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

"В четверг мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту, как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт. Во-вторых понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет автоматизации", - отметил Смелянский.

По его словам, около 100 сотрудников вышли добровольно сортировать посылки. Разбирать завалы посылок продолжат в течение всей недели.

"Чего уже добились: экспорт - мелкие пакеты обрабатываем день в день, посылки 2-3 дня. Импорт: простые посылки и письма также в графике, работаем над сокращением отставания по регистрируемым и экспресс", - написал Смелянский.

Напомним, международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук в комментарии корреспонденту УНН сообщал, украинские торговые сети и отдельные магазины используют "черную пятницу" для продажи товара, который залеживается на полках и складах, а покупателей привлекают скидками, завышая первоначальную цену на продукцию накануне распродаж.