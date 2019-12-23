После увольнения украинцам не нужно будет отрабатывать две недели

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.

Также законопроектом вводятся такие новшества: позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику; бессрочные договора позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя; появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда; испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий; сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних; профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом; вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализирован найм нерегулярных работников; вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров; электронные книжки переводятся в цифровую форму. По матеиалам РБК-Украина.