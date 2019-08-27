Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома - правоохоронці Севастополя

Так звана Держінспекція безпеки дорожнього руху в окупованому Севастополі у відповіді на запит юриста з російського Владивостока Максима Чихунова заявила, що президент РФ Володимир Путін не порушив правила дорожнього руху під час їзди на мотоциклі без шолома у Севастополі 10 серпня. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Сибір.Реалії, передає УНН.

Так, 12 серпня юрист Чихунов подав заяву стосовно притягнення російського президента Путіна до адміністративної відповідальності за їзду на мотоциклі без шолома під час візиту до Севастополя.

У відповіді ДІБДР йдеться, що "під час проведення протокольних заходів, спортивних змагань, військових парадів" дорожній рух "повністю знімається (забороняється)" і норми "правил (дорожнього руху) на учасників протокольних заходів не поширюються".

Чихунов зазначив, що очікував такої відповіді, але він з нею не згоден, оскільки ДІБДР не дала посилання на нормативно-правовий акт, що регулює правила під час протокольних заходів. Він збирається оскаржувати відповідь ДІБДР і впевнений, що закону повинні дотримуватися всі жителі країни, незалежно від їхнього статусу.

"У відношенні безпосередньо президента діє стаття, яка забороняє заводити кримінальні та адміністративні справи. Але ця стаття не поширюється на інших учасників, які спільно здійснюють з ним рух: глава Севастополя, глава Криму і байкери "Нічних вовків", - вважає Чихунов.

Нагадаємо, протягом 10-11 серпня президент РФ Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою Україниприбув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".