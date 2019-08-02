Пять главных нововведений ждет украинцев в августе

В августе 2019-го украинцев ждет ряд изменений. Как непосредственно экономических, так и просто общественных. UBR.ua подобрал пять главных нововведений, с которыми наша страна встретится уже в текущем месяце.

Удешевление газа

Несмотря на то, что НАК «Нафтогаз» еще не сообщил об окончательных августовских ценах на газ для населения, в правительстве прогнозируют, что его стоимость в сравнении с июлем упадет на 5,5%. Согласно договоренности между компанией и Кабмином, стоимость газа не должна превышать 8 550 грн. за 1 тыс. «кубов».

В Украине собираются создать ЖКХ-инспекцию. Чем она будет заниматьсяЧто же касается голубого топлива для промышленных потребителей (у которых нет долгов и которые покупают более 50 тыс куб. м. в месяц), то его минимальная цена составит в августе 5 568 грн., учитывая НДС (на 7,2-7,5% меньше, чем в июле).

Закон о маркировке органических продуктов

Со 2 августа в силу вступит закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции». Главная его идея – усиление борьбы с продуктами, которые не только маскируются под экологические, но и попросту являются фальсификатом. Закон предусматривает сертификацию процесса производства. За нарушение закона предпринимателей будут штрафовать на 19-30 тыс. грн.

Штрафы за евробляхи

Начиная с 22 августа, если водитель будет сидеть за рулем нерастаможенного автомобиля (при условии, что он сам не завозил его на территорию Украины), он вынужден будет заплатить штраф. Фискалы напоминают, что наказания за нарушение срока пребывания авто с иностранной регистрацией будут следующими:

от 10 до 20 суток – 17 тыс. грн;

от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн;

свыше 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

Новые ГСН

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С начала августа в силу вступят новые строительные нормы. С этого момента в Украине разрешат строительство торговых центров любой высоты. Более того, при возведении и реконструкции магазинов помещения должны оборудовать бесплатными уборными для посетителей.

Нацгвардия

С 1 августа на украинских улицах появились патрули Национальной гвардии. Для этого задействовали около 2 тыс. военнослужащих. Патрулировать будут пять дней в неделю. Будут нести охрану в основном в местах большого скопления людей.

По материалам Український Бізнес Ресурс