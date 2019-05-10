Пятая годовщина ареста Олега Сенцова: В Киеве пройдут акции в поддержку

10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. В Киеве сегодня пройдут акции в его поддержку.

Об этом сообщает "Укринформ".

В 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах стартует символическая шествие к 14 посольствам стран - членов Совета Европы, которые находятся в Киеве.

Во время акции-перформанса "Do you remember?" активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля. Кроме того, они напомнят странам - членам Совета Европы: любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Сенцова и всех заложников Кремля, которые незаконно находятся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях.

Активисты убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019 г. в Хельсинки.

Также к 5-й годовщине ареста Олега Сенцова запланирована акция "Сажайте цветы, а не людей".

В 11:00 в Крещатом парке (по ул. Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы в честь заложников Кремля. Акция состоится в поддержку основанного актрисой Риммой Зюбиной флешмоба под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Участие в акции, в частности, примут режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие. По материалам "День".