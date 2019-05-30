Рада приняла за основу законопроект о среднем образовании

Верховная Рада 30 мая приняла за основу законопроект о полном среднем образовании.

Правительственный законопроект №10204, который был внесен в Раду 5 апреля, поддержали 229 депутатов.

Пресс-служба Минобразованиясообщила, что этот законопроект дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.

Среди новшеств законопроекта - введение реального, а не декларативного выбора предметов вариативной составляющей. Он позволяет создавать межклассные группы для изучения предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а группа учеников из разных классов одной параллели или смежных классов.

Также законопроект предусматривает три модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

Первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс наряду с украинским языком. Отмечается, что эта модель будет действовать для нацменьшинств с "уязвимыми" языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка.

В эту категорию входят крымские татары, поскольку данное нацменьшинство не имеет государства, которое занималось бы развитием терминологии их языка, а община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде.

Вторая модель предусмотрена для нацобщин, язык которых относится к языкам Европейского Союза. Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет проходить на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5-го класса - от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе. Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель - для нацобщин, материнский язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. К таким языкам относится русский. Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Документ расширяет возможности для учителей при создании программ, разработке собственной системы поощрения ученика, повышении квалификации по собственному выбору и за средства государства.

Документ также доплаты для учителей в размере 10-20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Также они смогут получать дополнительные доплаты, благодаря закону сможет устанавливать основатель заведения.

Еще одна новшество для учителей - введение педагогической интернатуры. Молодой учитель, прийдя в школу, будет получать наставника, который будет его консультировать, направлять и опекать. Наставнику за это будут начислять 20%-ную доплату.

Законопроект предполагает прохождение учителями курсов подготовки по домедицинской помощи. Также родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках

Родителям также гарантируется право внепланового институционального аудита школы в случае конфликта с администрацией учреждения. Если родители видят проблемы в работе школы и исчерпали все возможности решить это вместе с администрацией, институциональный аудит поможет найти выход из ситуации.

Также законопроект предполагает конкурсный отбор на занятие должности директора школы с обязательной видеотрансляцией процесса. Директор может занимать свою должность не более двух сроков по 6 лет подряд в одном заведении. По материалам lb.ua