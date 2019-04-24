Россия упростила получение гражданства жителям "ЛДНР"

В среду, 24 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российских паспортов жителями оккупированных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Документ был обнародован на сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - отмечается в указе.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который предоставляет главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях.Закон, в первую очередь, был направлен на жителей юго- востока Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пункте пропуска Гоптовка в Харьковская области к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины обратились двое граждан РФ с просьбой о предоставлении политического убежища. По материалам MIGnews.com.ua