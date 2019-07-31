Румынская Церковь пока приостановила процесс признания ПЦУ, но диалог будет продолжен, - Митрополит Епифаний

Румынская Православная Церковь пока приостановила признание автокефалии Православной Церкви Украины из-за ее внутренних вопросов.

Об этом после завершения в Киеве Крестного хода по случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины сказал Блаженнейший Митрополит Епифаний, вероятно, намекая об отделении владыки Филарета от ПЦУ, передает Релігійна правда со ссылкой на УНН.

"Наша делегация уже неоднократно посещала Румынию, встречалась, я обращался с письмом к Патриарху Даниилу с предложениями. Сейчас мы воплотили в жизнь их синодальную просьбу - что они хотят иметь в Украине свой румынский викариат, подобно тому, как на территории Румынии сейчас действует украинский викариат в составе Румынской Православной Церкви под руководством самого Патриарха", - сказал Епифаний.

Поэтому, с его слов, сейчас ПЦУ синодально основала румынский викариат, который будет находиться в составе Украинской Православной Церкви и руководствоваться непосредственно Предстоятелем.

"Мы более интенсивно вели переговоры с Румынской Церковью перед Пасхой. Но, наверное, в связи с определенными нашими внутренними вопросами, вопрос признания был приостановлен. Сейчас мы продолжим диалог и верим, что Румынская Церковь обязательно продолжит диалог и присоединится к признанию нашего автокефального статуса", - отметил митрополит Епифаний.