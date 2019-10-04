Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском с сентября 2020 года, - министр

Школы с языками других нацменьшинств перейдут на украинский в 2023 году

Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина .

Отмечается, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года, а школы, где обучение проходит языках меньшинств, входящих в ЕС, должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

"И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить. Однако в школах, которые будут обучать преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать родной язык или литературу. Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь отдельные факультативы ", - сказала Новосад.

По ее словам, сейчас Минобразования нет стратегии относительно языкового вопроса на оккупированных территориях Донбасса.