С 1 мая в Украине подорожают гражданские и загранпаспорта

Правительство повышает стоимость услуг в сфере миграции

В ближайшее время стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов в Украине вырастет. Правительство на своем заседании 24 апреля намерено утвердить новую тарифную сетку на соответствующие услуги. Если члены Кабмина не выскажут возражений, предлагаемые изменения вступят в силу с 1 мая 2019 года.

Инициировавший повышение цен министр внутренних дел Арсен Аваков в пояснительной записке указывает, что в 2017 году затраты миграционной службы (ГМС) выросли до 736 млн грн. Против 463 млн грн. годом ранее. А себестоимость услуг поднялась на 44,2%.

При этом инфляция в стране снижается, а средние зарплаты растут. А значит, полагают чиновники, значительного урона бюджету украинских семей повышение расценок на нанесет. К тому же это позволит нарастить поступления от предоставления соответствующих услуг на 278 млн грн. Из которых 194 млн грн. пойдут в общие фонды местных бюджетов.

Что меняется

Правительство предлагает повысить стоимость услуг ГМС по выдаче гражданских паспортов в случае их замены или утери (первый раз паспорт гражданину будет выдаваться бесплатно). А также поднять расценки на загранпаспорта, вид на жительство, проездные документы и ряд других удостоверений. В результате стоимость услуг вырастет:

Плата за выдачу гражданского паспорта при замене документа, в случае утери:

В срок до 20 дней: с 87 до 126 грн.

В срок до 10 дней: с 174 до 252 грн.

Плата за оформление заграничного паспорта (в том числе в случае потери): В срок до 20 дней: с 253 до 352 грн.

В срок до 7 дней: с 506 до 704 грн.

В срок до 3 дней: с 506 до 704 грн.

Отметим, что указанные цены являются лишь частью общей стоимости оформления паспорта. Кроме этого человеку еще нужно оплатить стоимость самого бланка, а также услуги центра, оформляющего документ. К примеру, в ГП "Документ" услуга по оформлению загранпаспорта без доплаты за срочность в настоящий момент стоит 957,32 грн. По материалам Український Бізнес Ресурс