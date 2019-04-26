С 2021 ВНО с математики будет обязательным

Выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, а история Украины и иностранный язык будут предметами по выбору, заявила во время Часа вопросов к правительству министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. И я хочу сегодня это анонсировать на заседании Верховной Рады заблаговременно. Это значит, что выпускники девятых классов этого года будут готовиться к такому экзамену", - сказала она во время выступления в Верховной Раде.

Гриневич добавила, что такое решение обусловлено тем, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.

Министр также отметила, что экзамен будет двухуровневым - подтверждающий базовые знания и углубленные для "гуманитариев" и "технарей"

Также министерство готовит усиленное изучение с 2021 года математики и иностранных языков, в частности английского, который будет на уровне с историей Украины одним из обязательных экзаменов на выбор.

Отметим, что сейчас выпускники обязательно должны сдавать ВНО по украинскому языку и истории, а также по математике или иностранному языку на выбор.

Отметим, что согласно постановлению правительства выпускники 2019 года получат вместо аттестатов - свидетельства о получении полного общего среднего образования. По материалам: ZN.UA