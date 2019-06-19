СБУ объявила о подозрении фигурантам по делу о крушении рейса MH-17

Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении четырем подозреваемым - трем гражданам России и одному украинцу в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании "Малайзийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек.

В частности подозрение объявлено:

- гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Российской Федерации Дубинському С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам Зеркало недели. Украина