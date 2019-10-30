СБУ задержала агента ФСБ во время получения секретных данных

СБУ задержала агента российской ФСБ во время получения секретных документов оборонной сферы Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что жителя Черкасской области на территории РФ завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Украинец согласился за денежное вознаграждение собрать и передать информацию относительно обороноспособности Украины. Читайте также:Цемах преткновения. У Зеленского был сложный выбор, но он его сделал

Для получения секретных документов агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ. Российские кураторы передали украинцу специальное техническое устройство с вмонтированной камерой и "отработали" каналы связи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет. По материалам Фокус. .