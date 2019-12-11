СБУ задержала полицейских чинов, которые "крышевали" бордели в Киеве

Задержанные руководили отделами по борьбе с торговлей людьми и с преступлениями против общественной морали.

В среду, 11 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей "профильных" подразделений киевской полиции, которые "крышевали" столичные притоны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения денег у владельцев борделей. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по две тысячи долларов США.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 декабря в Киеве Служба безопасности Украины задержала за вымогательство взятки двоих руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук. По материалам https://nashkiev.ua