Сегодня отмечают День крымскотатарского флага

Сегодня по всему миру отмечается День крымскотатарского национального флага. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Сегодня по всему миру отмечается День крымскотатарского национального флага! В разных городах Украины состоятся массовые мероприятия, посвященные Дню крымскотатарского флага. Для нас особенно важно, что во временно оккупированном Крыму, несмотря на запрет оккупантами, организованные массовые флешмобы с демонстрацией крымскотатарского флага", - написал он.

Крымские татары не могут проводить массовые мероприятия на полуострове.