Секс-скандал в Раде: Яременко извинился перед женой, детьми и Зеленским

Депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, который ранее утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им заведомо для провокации против журналистов, извинился за свой поступок.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы 29 октября в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств с проституткой. По материалам Прямий канал.