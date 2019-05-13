Семь районов Киева останутся без горячей воды: перечень

Горячую воду в столице отключат на две недели

В Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период, поэтому горячей воды не будет в семи районах. Об этом сообщает КП Киевэнерго.

"С 13-14 мая Киевтеплоэнерго будет испытывать сети на гидравлическую плотность на четырех теплоисточниках. Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - отмечается в сообщении.

С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике СТ- 2. Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

С 14 мая в связи с испытаниями горячей воды временно не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах. По материалам ЛІГАБізнесІнформ