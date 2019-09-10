Сенцов о походе в политику: Вопрос открыт

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов пока не решил, будет ли идти в политику, но обещает делать все, что в его силах, для своей страны.

Сенцов: "Политики со мной никакие не связывались (относительно вступления в партию - ред.) на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической - для меня самого этот вопрос остается открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт".

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны". По материалам Українська правда.