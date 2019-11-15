Сенцову в Лондоне вручили премию Магнитского

Премию имени Сергея Магнитского украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили год назад, когда он еще находился в российской тюрьме. 14 ноября Сенцову вручили премию.

Бывшему узнику Кремля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову 14 ноября в Лондоне вручили премию имени Сергея Магнитского. Фото с вручения режиссер обнародовал на своей странице в Facebook.

Мэр Львова Андрей Садовый, который присутствовал на мероприятии опубликовал часть из речи Сенцова:

"Благодаря Магницкому российская система не стала мягче, но теперь они боятся убивать людей. Возможно благодаря Сергею я и остался жив... Имею большую честь быть сегодня здесь. Эту премию вручают журналистам, активистам, всем, кто борется за права людей. Внимание всего мира сегодня должно быть приковано к невинным, которые прямо сейчас сидят в российских тюрьмах".

Премию Магнитского Сенцову присудили в 2018 году.

Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Она присуждается, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах.

В 2015 году премия была вручена в первый раз - посмертно ее присудили убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову.

Российский юрист Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов. По материалам "Гордон".