Серіал "Чорнобиль" здобув три премії "Еммі"

Серіал Чорнобиль, який створила компанія НВО, отримав премії на 71-й церемонії вручення нагород в галузі телебачення "Еммі", яка відбулася 22 вересня у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

"Чорнобиль" було визнано кращим міні-серіалом року.

Також "Еммі" отримали режисер Йоган Ренк та сценарист Крейг Мейзін за найкращу режисуру й найкращий сценарій серед міні-серіалів. Читайте також: Сенцов - про серіал "Чорнобиль": Ступінь достовірності вражає

Як повідомляв Укрінформ, мінісеріал "Чорнобиль" посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

Нагадаємо,"Чорнобиль" - п'ятисерійний драматичний міні-серіал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин. Читайте також: Творець серіалу "Чорнобиль" розповів, яке кіно варто розвивати Україні

Сценарист серіалу Крейг Мейзін заявив, що присвячує перемогу всім жертвам катастрофи на Чорнобильській АЕС