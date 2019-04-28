Що не можна робити у Великдень
2019-04-28 08:44
Що не можна робити у Великдень
- У день Великодня не можна сумувати або сваритися. Не можна лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей. Головне пам'ятати - Великдень триває весь тиждень.
- На Великдень можна пити і є все, але міра важлива у всьому.
- Працювати на Великдень не можна, але якщо в цей день випадає трудитися людям зі "змінним графіком", то в цьому нічого поганого немає.
- Під час Пасхи не варто робити ремонт або генеральне прибирання.
- На Великдень не можна вінчатися.
- Церква вважає, що на кладовища в цей день краще не їздити.
- У ніч Пасхи і до ранку неділі не можна їсти скоромне.
- Заборонено також займатися сексом.
- Крашанки зберігаються цілий рік, - аж до наступного Великодня. Є традиція залишати одне яйце - воно буде приносити удачу весь рік.
- Разом зі сміттям не можна викидати те, що освячене в храмі. Краще це спалити або закопати в землю.
- У Великодній тиждень прийнято допомагати нужденним і проявляти милосердя.