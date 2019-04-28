Що не можна робити у Великдень

2019-04-28 08:44

Що не можна робити у Великдень

  • У день Великодня не можна сумувати або сваритися. Не можна лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей. Головне пам'ятати - Великдень триває весь тиждень.
  • На Великдень можна пити і є все, але міра важлива у всьому.
  • Працювати на Великдень не можна, але якщо в цей день випадає трудитися людям зі "змінним графіком", то в цьому нічого поганого немає.
  • Під час Пасхи не варто робити ремонт або генеральне прибирання.
  • На Великдень не можна вінчатися.
  • Церква вважає, що на кладовища в цей день краще не їздити.
  • У ніч Пасхи і до ранку неділі не можна їсти скоромне.
  • Заборонено також займатися сексом.
  • Крашанки зберігаються цілий рік, - аж до наступного Великодня. Є традиція залишати одне яйце - воно буде приносити удачу весь рік.
  • Разом зі сміттям не можна викидати те, що освячене в храмі. Краще це спалити або закопати в землю.
  • У Великодній тиждень прийнято допомагати нужденним і проявляти милосердя.

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