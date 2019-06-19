Синоптик объяснила засуху и рассказала, когда спадет жара

Сейчас Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны, однако именно летом возможны так называемые внутримассовые осадки, когда воздух разогревается сильно и происходит испарение. Влага наверху не содержится и проливается локальными, но порой мощными ливнями с градом и грозой. Такие осадки наблюдались в столице, а 19 июня в Украине удержится жара.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в среду в течение дня предполагается +28...+33 градуса, в западных областях +26...+29 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, на востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории - без осадков", - рассказала синоптик.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов. По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. По словам Диденко, холодать начнет остепенно: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче на юге и востоке Украины