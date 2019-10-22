Смертельное ДТП в Харькове: суд снял арест с авто Зайцевой

Киевский суд в Харькове снял арест с Lexus, которым управляла Елена Зайцева - участница смертельного ДТП, которое произошло два года назад. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат, представляющий интересы потерпевших Дмитрий Марцони, передает УНН.

"Сегодня Киевский суд снял арест с Lexus, которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества - г. Зайцева. На заседание ни он, ни его представитель не явились", - написал адвокат.

По его словам, представители потерпевших возражали снятию ареста с авто сразу тремя блоками.

"Отсутствие доказанных правомочностей владения, пользования и распоряжения, которые нарушены арестом у заявителя. Простыми словами: зачем ему кусок железа, который принёс столько страданий и, по их же словам, не подлежит восстановлению, потому что уничтожен?

Нарушение процессуальных сроков УПК. Господин Зайцев имел статус участника уголовного производства в суде - третье лицо, на имущество которого наложен арест. Нормы УПК всецело давали ему право обратиться с данным ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора. Но он этого не сделал. Забыл, не подсказали или сознательно не хотели "накалять" обстановку в обществе - остаётся только догадываться. Снятие ареста после приговора фактически УПК не предусмотрено.

Наличие открытого ГБР уголовного производства в отношении проведённого следствия. В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и данный автомобиль может стать полезен именно в нем", - пояснил Марцони.

Однако, по его словам, суд не счел их доводы убедительными и постановил вернуть Зайцеву автомобиль.

Кроме того, суд рассматривал ходатайство защиты Геннадия Дронова о разъяснении приговора суда в части ареста на машину Volkswagen Touareg. Их сторона вроде тоже намекает, что де-факто арест-то, может, уже и снят - можно и машину забирать, заметил адвокат.

"Безусловно, снятие ареста с автомобиля Дронова при удовлетворённых многомиллионных исках - полнейший абсурд. Реализация данного ТЗ должна проводиться только в рамках законодательства об исполнительном производстве. Тут суд согласился с нашей позицией и отказал в разъяснении", - добавил Марцони.

Как сообщал УНН, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы. По материалам УНН.