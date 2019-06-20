"Собор" Филарета за восстановление УПЦ КП: как прошел и кто приехал

Во Владимирском соборе в Киеве прошел так называемый Поместный собор, который собрал Филарет ради восстановления УПЦ КП.

Настоятелем Владимирского собора является протоиерей Борис Табачек давний сторонник и соратник Филарета.

К слову, в ПЦУ заявили, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви со всеми каноническими и юридическими последствиями.

В храме собрались некоторые иерархи, священники и верующие бывшей УПЦ Киевского патриархата. Однако, архиереи ПЦУ проигнорировали собрание.

Среди присутствующих - почетный патриарх Филарет, епископ Восточно- Молдавский Филарет, профессор Юрий Мосенкис.

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Ранее Факты ICTV писали, что на Священном синоде ПЦУ Епифанию не удалось убедить Филарета подписать управление уставом. По материалам ICTV Факти