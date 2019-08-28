Сьогодні, 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці-Перша пречиста. Які традиції та прикмети свята

Перша пречиста у 2019 році припадає на середу, 28 серпня. Дізнайтеся, які прикмети та традиції є на Успіння Пресвятої Богородиці!

Згідно з християнською вірою, саме в цей день Пресвята Богородиця вознеслася на небеса. Це трохи скорботне, але водночас гарне та символічне свято, коли віряни просять у Пресвятої Богородиці заступництва. Українці за церковним календарем відзначають цей день 28 серпня.

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Християни в цей день згадують земне життя Богоматері та світлий перехід на небеса. Перед святкуванням цього світлого дня віряни тримають двотижневий Успенський піст (з 14 по 27 серпня). Під час посту вони відмовляються від скоромної їжі, а весь вільний час проводять в молитвах. Прикмети на свято Успіння Пресвятої Богородиці чи Першу пречисту Якщо молоде бабине літо тепле, то на старе чекай негоду.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною. Якщо багато павутиння, зима буде морозною і ясною.

Якщо після заходу сонця біля землі з'являється туман, який до світанку розсіюється - до дощу.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного - до негоди.

Сон з 27 на 28 серпня віщий. Він може збутися на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 серпня, виповниться, але не скоро. Ніякої небезпеки він не несе.

Прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

З 28 серпня настає природний початок осені - починається молоде бабине літо, яке триває по 14 вересня. Тому в цей день передбачали погоду на старе бабине літо, яке починалося 14 вересня й закінчувалося 21 вересня.

Для хліборобів це свято був знаковим - завершувався сезон літніх польових жнив. На честь цього селяни влаштовували "Успенські" застілля.

Існує повір'я, що з цього дня сонце починає засинати: світить не так яскраво, як в середині літа, і гріє менше. З кожним днем стає все холодніше.

Це також пора весіль і молодіжних посиденьок, тож вважалося, якщо з Успіння не молодилися, то зиму в дівках проведеш.