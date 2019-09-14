Сьогодні в Україні відзначають три свята
2019-09-14 07:04
14 вересня в Україні відзначаються такі свята:
- День українського кіно. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№ 52/96 від 12 січня 1996 р.)
- День фізкультури та спорту. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№ 340/94 від 29 червня 1994 р.)
- Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Ініціатором його проведення виступають національні організації - члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.