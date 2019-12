SpaceX отправила в космос Falcon 9 с двумя спутниками

Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник Jсsat-18 / Kacific-1, предназначенный для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Об этом сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX, передает Depo.ua.

Запуск был осуществлен в 03:10 с 40-го космического стартового комплекса авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида.

Liftoff! pic.twitter.com/dPuCfa89Sc - SpaceX (@SpaceX) 17 декабря 2019 г.

Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites.

На носителе Falcon 9 был использован первая многоразовая ступень, которая уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

About 45 minutes after liftoff, Microsoft. Tree and Microsoft. Chief will attempt to catch the fairing halves pic.twitter.com/lTEkEvwx6P - SpaceX (@SpaceX) 17 декабря 2019 г.

После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень сделала управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

Напомним, ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX отправит на Международную космическую станцию (МКС) ростки каннабиса.