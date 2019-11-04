США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи - Тейлор

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор призвал к осуществлению правосудия по делу гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил в видеообращении в годовщину ее смерти.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем Екатерину Гандзюк, которая умерла год тому назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны. Мы требуем правосудия для Екатерины и её семьи. Мы помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, за которую она положила свою жизнь", - заявил Тейлор.

Как сообщалось, сегодня, 4 ноября, годовщина смерти Екатерины Гандзюк - украинской общественной активистки и правозащитницы. Акция памяти Гандзюк "Год без Кати" пройдет в более 40 городах Украины и мира.

Екатерина Гандзюк (1985-2018) родилась в Херсоне. Общественной и политической деятельностью начала заниматься ещё во времена Помаранчевой революции. Была депутатом Херсонского областного совета и Херсонского городского совета. В 2016 году её назначили советником Херсонского городского головы и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета городского совета.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено свыше 30% тела женщины.

Нападение произошло после резонансного поста в Facebook, в котором Гандзюк рассказала о коррупционной схеме, которая действует в отношениях между Национальной полицией и херсонской мэрией, сотрудницей которой она была. В результате чиновник Управления защиты экономики в Херсонской области, которого она обвинила в коррупции и вымогательстве, был уволен. Кроме конфликтов с херсонской полицией, активистка открыто выступала против поддержки некоторыми организациями, политиками и полицейскими сепаратистских настроений в Херсонской области.

После нападения женщина три месяца провела в больницах, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла. Незадолго до смерти Гандзюк записала видеообращение, в котором рассказала, что не только она, но и 40 других украинских активистов подверглись нападениям, а заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. "Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие", - отметила Гандзюк.

В июне 2019 года непосредственные исполнители нападения на Гандзюк были осуждены. Однако ни заказчики, ни посредники до сих пор не наказаны. По материалам Укринформ.