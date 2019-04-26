Страстная пятница: история, приметы и обычаи самого строгого дня

Каждый год перед Пасхой люди отмечают особенный день – Страстная пятница, или Великая пятница. Этот день верущие вспоминаябт страсти Христовы, мучения, смерть на кресте и тот момент, когда он воскрес. В 2019 году этот день припадает на 26 апреля.

tochka.net предлагает тебе узнать, что означает Страстная пятница, обычаи и приметы этого дня, что можно или нельзя делать.

К слову, Великая пятница - один из самых строгих дней недели и всего Великого поста.

Обычаи церкви

Страстная пятница предшествует празднику Пасхи. Это самый траурный день в христианском году, ведь именно в эту пятницу был распят Иисус Христос. На утрене в день Страстной пятницы читают Двенадцать Евангелий - отрывки, которые в хронологическом порядке повествуют о событиях этого дня. Потом отдельно читают повествования евангелистов Матфея, Иоанна, Луки и Марка. На великой вечерне о Страстной пятнице рассказывают по одному продолжительному составному евангелии.

В день Страстной пятницы не совершают литургию. Вечером поют особый канон "О распятии Господа" и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен Иисус Христос в полный рост, лежащий во гробе. После этого ее устанавливают в центре храма на специальном возвышении, украшают цветами и умащивают благовониями.

Обычаи в приеме пищи

Страстная пятница – это особый день, в который нужно воздерживаться от принятия пищи до выноса Плащаницы. После разрешен только хлеб и вода. Желательно еще в Чистый четверг закончить все приготовления к Пасхе и в Страстную пятницу только молиться.

Обычаи в быту

Не занимайся в этот день хозяйственными делами: не стоит шить, стирать и резать, заниматься уборкой, копать землю, сажать растения, готовить еду и даже купаться. Также откажись от веселья, гуляний и развлечений, поскольку считается, что тогда ты будешь целый год плакать. Также нельзя ссориться, кричать и ругаться. Этот день должен пройти в раздумьях о собственной жизни, в размышлениях о страдании и смерти Иисуса Христа.

Посей петрушку в Страстную пятницу – получишь двойной урожай. Нужно угостить нуждающихся продуктами. Нельзя работать на земле: если воткнуть железный предмет в землю – это к беде. Нельзя стирать – одежда никогда не станет чистой, а на ней могут появиться кровавые пятна. Если после пятничного богослужения принести в дом двенадцать горящих свечей, с которыми выстояла службу, и оставить их догорать – это принесет достаток семье. Вытерпи жажду в Страстную пятницу, и никакое питье не принесет вреда целый год. Освяти в Страстную пятницу кольца – они защитят тебя от всех болезней. Если отлучить младенца от груди в Страстную пятницу, то ребенок будет сильным, здоровым и жить счастливо.

Страстная пятница обычаи и приметы поощряет не все, некоторые из них вышли из язычества и даже противоречат христианской традиции. Но верить в такие вещи или нет – личное дело каждого.​

По материалам TOCHKA.NET