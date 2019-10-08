Суд на месяц продлил арест Грымчака

Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш, пишет УНН.

Она подчеркнула, что Грымчак будет оставаться под стражей еще на месяц.

"Суд оставил Грымчака под стражей намесяц, до 14 ноября", - заявила Матяш.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Службы безопасности задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). По материалам MIGnews.com.ua