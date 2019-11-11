Суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП

Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Об этом сообщает УНН.

Как известно, 4 сентября Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

Таким образом суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры.

Как уточнил в комментарии Интерфакс-Украина директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш, суд отменил все запреты относительно действий ликвидационной комиссии.

Ранее сообщалось, что около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви.

Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.