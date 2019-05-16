Томос не заберут, даже если в ПЦУ останутся трое епископов - Драбинко

Вселенский патриарх не отзовет Томос у Православной церкви Украины, поскольку такой процедуры не существует.

Об этом в интервью "Громадському" заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

"Томос никто никогда не отнимет, это документ церковный, и он останется за той церковной структурой, которая останется верной Константинопольской матери-церкви. Все не могут пойти в раскол. Если даже три человека останутся, то эти три епископа могут остаться хранителями поместной Украинской церкви", - пояснил он.

Архиерей отметил, что процедуры отзыва Томоса нет и "она вообще нереальная". "Надо было бы, чтобы государство и церковь вообще прекратили свое существование. Тогда мы можем сказать, что сам по себе Томос отозвался", - сказал Драбинко. Он отметил, что Константинополь может наложить какие-то санкции на "тех, кто поступает неправильно" - нарушает устав церкви и положение самого Томоса.

"Но отозвать Томос в церкви и независимость отозвать никто не будет, это нереально", - подчеркнул епископ.

В то же время он признал, что эта ситуация приводит к репутационным потерям. "Риски исключительно имиджевые, поскольку, не успев родиться, церковь уже имеет негативный резонанс в связи с деятельностью и озвучкой позиций, которые недавно прозвучали", - заявил Драбинко.

Также он считает, что в ПЦУ нет большинства, которое готово изменить устав и нарушить положения Томоса. "Нет большинства, которое хочет вернуться назад, к изоляции от остального православного мира", - резюмировал митрополит.

Как сообщалось, почетный патриарх ПЦУ Филарет также заявил, что отзыв Томоса невозможен. Но в то же время он утверждает, что недоволен статусом митрополии для ПЦУ. Филарет аргументировал это тем, что из-за отказа украинской церкви от статуса патриархата, имя московского патриарха будет звучать во время богослужений в церквях на территории Украины, а имя киевского патриарха - нет. И подтвердил свое желание "восстановить" Киевский патриархат.

Предстоятель ПЦУ Епифаний считает, что возвращение Киевского патриархата будет означать возвращение в изоляцию.

В декабре 2018 года объединительный церковный Собор в Киеве, принял решение о создании ПЦУ и избрание ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета. В ходе Собора, что будет означать возвращения в изоляцию, в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. В начале января 2019 года вновь созданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

На следующий день после Объединительного собора (на котором выбрали предстоятеля ПЦУ Епифания) представитель КП архиепископ Евстратий Зоря заявил, что Киевский патриархат и Автокефальная церковь объединились и приняли решение о самороспуске.

Однако 14 мая 2019 года бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет в своем обращении к православной пастве заявил, что отказ от статуса Патриархата был ситуативным. К этому он добавил, что ликвидировать КП может только Поместный Собор церкви, который ее создал. Поскольку такого собора не проводили, а Киевский Патриархат, по словам Филарета, до сих пор "зарегистрирован в государственных органах", то Киевский Патриархат продолжает действовать, настаивает почетный патриарх ПЦУ. По материалам Контракты.ua