У військовому виші Харкова сепаратистський скандал довкола викладача

Командування Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" проводить службову перевірку щодо працівника Збройних Сил України Бондарєва Геннадія, викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін.

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Про це повідомили на офіційній сторінці вищого навчального закладу в Facebook. "Після перевірки інформації та з'ясування всіх обставин цієї справи керівництвом навчального закладу буде прийнято принципове рішення відповідно до вимог чинного законодавства", - повідомили представники інституту таких військ.

Раніше в мережі повідомили, що в Харківському інституті танкових військ викладає затятий прихильник "русского мира", полковник запасу Геннадій Бондарєв.

Судячи з постів Бондарєва у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники", він має стійку антиукраїнську позицію, є затятим прихильником "русского мира", анексії Криму, захоплюється російськими військовими та представниками терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім того, викладач майбутніх українських офіцерів тужить за загиблими бойовиками і російськими окупантами, підтримує знищення територіальної цілісності й посягання на недоторканність України.