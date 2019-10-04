У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
В ходе обысков у врача Института Шалимова, которого задержали за взятку 3 октября, следователи нашли миллион долларов наличными.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США", - написала она в фейсбуке.
Задержанный - заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины. На сайте медучреждения говорится, что эту должность занимает доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Олег Котенко.
Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса. В суд направлено ходатайство о взятии врача под стражу с альтернативой. По материалам LB.ua